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FOTOS | Nadia Ferreira y Marc Anthony ya tuvieron su primera pelea, ¡nombre de JLo sale a flote!

Gente allegada a la pareja asegura que no todo es miel sobre hojuelas entre la pareja. 

Por: TV Azteca

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