Margarita Portillo acusa a Leonardo García de acusaciones en su contra.

Margarita Portillo, esposa de Andrés García, se ha encargado de ver por la salud y los cuidados del primer actor en los últimos años, pues es bien sabido que el histrión ha tenido severas recaídas en los últimos meses debido a una neumonía, la cirrosis que padece y las malas amistades que se le han acercado para sacar provecho.

Andrés García volvió a ser internado. Tenemos detalles al respecto.

Sin embargo, Margarita se encuentra en el ojo del huracán después de que una publicación asegurara que ella y su hijo habían vaciado las cuentas de Andrés García, por ello, salió a aclarar los rumores y aseguró que todo eso son difamaciones orquestadas por Leonardo García, hijo del actor.

Esta mañana se enlazó en exclusiva para Venga La Alegría y declaró que Andrés ya superó la neumonía que lo aquejaba, pero sigue usando el oxígeno y continúa haciendo sus terapias de respiración. También señaló que su esposo tiene su cirrosis descontrolada por obvias razones, por lo que se encuentra débil, aunque está mucho mejor.

¿Leonardo García está detrás de todo esto? “Es increíble que una persona se preste a mentir pensando que no va a tener repercusiones legales porque es ridículo, es una infamia lo que están haciendo con nosotros y todo por dinero y todo orquestado evidentemente por Leonardo”, declaró y aseguró que será el propio Andrés García el encargado de aclarar algunas cosas y adelantó que tomarán acciones legales.

“Al tipo este lo conocí unos minutos en mi vida y se pone a decir una serie de barbaridades que ni siquiera vale la pena repetir, él dice también que nada más vino una vez aquí a la playa, que no estuvo ahí, pero que le dijeron y ya se pone a opinar el señor en sus quince minutos de fama de la salud de Andrés y de cómo es tratado”, añadió.

Margarita Portillo aseguró que todo se trata de un guion dictado y a esta persona lo están utilizando, pero habrá repercusiones legales. También dijo desconocer qué pueda ser lo que motive a esta persona a decir todas esas mentiras y desmintió el hecho de que Leonardo dijera que le preocupaba la salud de su papá.

“Él nunca lo vino a ver, miente él y miente la novia en turno diciendo que llamaron y nunca le contestaron. Siempre se dijo que Andrés ahorita no tiene su celular, pero el mío sí, quien buenamente quiera acercarse a él... A mí nunca me llamaron, nunca me vinieron a tocar a la casa”, recalcó.

“Leonardo empezó a decir que la salud de su papá luego salió con este tipo y que dónde quedó el dinero, ya su papá dijo que qué le importa. Por un lado, Leonardo dice yo tengo lo mío y él lo suyo y después de eso salen una serie de locuras, de tonterías y de barbaridades, me han acusado hasta de bruja”, aseveró.

Por último, Margarita Portillo aseguró que los hijos de Andrés al parecer se preocupan más por los bienes que por su salud, pero desconoce por qué les preocupa tanto si hace ya tiempo que su esposo dejó arreglados todos sus asuntos.

“Hay personas que están diciendo que a mí solo me interesa el dinero, no sé de quién diablos creen que están hablando, soy su esposa... y soy su compañera... y me está dejando asegurada les guste o no les guste”, finalizó y agregó que está muy molesta por los que la cuestionan sobre por qué no tiene un enfermero para Andrés todo el día.