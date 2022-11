Hijo de Andrés García preocupa con mensaje sobre la salud del actor.

Luego de que se dio a conocer que Andrés García estaba en el hospital debido a una pulmonía y una supuesta sobredosis, su hijo Leonardo García rompe el silencio a través de un comunicado en las redes sociales.

“En este momento se encuentra enfrentando la batalla más grande que ha tenido: su salud, la cual se ha deteriorado rápidamente debido a su edad y a varias enfermedades que lo debilitan día con día”, dijo.

El actor de 49 años de edad confiesa que no había querido pronunciarse debido a “que queremos respetar sus decisiones, su espacio y su relación, por lo que respetuosamente me he mantenido al margen a nivel público y mediático”.

Leonardo informa que se ha “sentido angustiado y preocupado por su estado de salud”, pues ama a su padre a pesar de las altas y bajas: “La situación familiar ha tenido sus altas y bajas... pero eso no significa que el amor de hijos no exista . Entiendo que el carácter de mi papá puede ser complicado y explosivo, pero eso no cambia mi amor hacia él”.

Leonardo García arremete contra esposa de su padre

Leonardo García también manda un contundente mensaje a Margarita Portillo, asegurando que tiene intereses económicos detrás de su cuidado a Andrés.

“No nos comparte información completa, ni los cuidados que está recibiendo... no nos da acceso a visitarlo. En varias ocasiones he tratado de contactar y localizar a mi papá... pero me fue imposible”, escribió.

No estoy de acuerdo que Margarita exponga a mi papá de esa manera. No se qué intereses personales o económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre, alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir

Y es que, según cuenta Leonardo García, su padre Andrés García no ha recibido los cuidados correspondientes por parte de las personas cercanas a él, incluída Margarita: “El médico me comentó que se veía muy deteriorado porque no se le han dado los cuidados correspondientes”.

