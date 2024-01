Margarita Rosa de Francisco habla sobre el problema de salud que padece

Aunque las intensas rutinas que comparte en sus redes sociales hacen parecer a la actriz colombiana, Margarita Rosa de Francisco, adicta al ejercicio, no lo es, la realidad es, que la escoliosis progresiva que padece desde los 16 años, es lo que la ha llevado a ejercitarse permanentemente, además de haber sido operada dos veces a lo largo de su vida, de ello da cuenta una enorme cicatriz que recorre su espalda y que también ha mostrado a sus seguidores.

¿Qué dijo Margarita Rosa de Francisco? En entrevista exclusiva para Ventaneando, la actriz declaró que “primero tuvieron que atornillarme la columna, entonces yo no tengo movilidad en mi columna. Estoy como si me hubiera tragado un palo de escoba”.

“Eso como que me hace sentir, de alguna manera, presa de mi propio cuerpo. Sí ha sido un camino para aprender a aceptar esa nueva movilidad en mi cuerpo, o digamos esa inmovilidad también, y con lo de la cicatriz nunca tuve problema, me sentía hasta orgullosa. Mi cicatriz en la espalda es muy grande”, agregó Margarita Rosa de Francisco.

¿Cuántos años tenía cuando le detectaron la escoliosis?

“Yo tenía 16 años, en esa época estuve como Frida Kahlo, casi un año con un yeso que me cubrió toda esta parte del torso y cuando me quitaron el yeso había perdido como todo este entrenamiento, había perdido 9 meses de entrenamiento, casi un año, entonces empecé otra vez como a construir mi cuerpo y desde ahí nunca paré”, recalcó.

¿Margarita Rosa de Francisco no le teme a envejecer?

Más allá de eso, a sus 57 años Margarita no le teme al paso del tiempo ni a la presión social o mediática para mantener un estereotipo de belleza, aunque fue eso y su talento histriónico lo que catapultó su carrera en 1994, cuando protagonizó la mundialmente famosa telenovela “Café con aroma de mujer”.

“A mí me impresiona por lo que veo también en TikTok, ver a las mujeres interviniendo tanto sus caras, sus cuerpos para parecer más jóvenes, yo no puedo juzgar a las mujeres porque yo también lo he hecho, entonces a cada mujer le va llegando su momento de desprenderse y de decir que venga lo que venga, no me importa”, señaló.

Al preguntarle a Margarita Rosa de Francisco si hay algo a lo que le tema, la actriz dijo que “yo creo que le tengo miedo a ese tránsito que hay entre estar vivo y estar muerto… da terror. Eso me produce miedo”.

