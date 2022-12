María Bobadilla trasladará su denuncia en contra de Coco Levy a CDMX.

La joven actriz María Bobadilla, quien junto con Danna Ponce son las dos mujeres que denunciaron legalmente a Coco Levy por presunto abuso sexual, asegura que su denuncia, presentada originalmente en el estado de Baja California, podría ser traída en cualquier momento por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y pide a los familiares de Coco que se mantengan al margen y él se haga responsable.

“Mi denuncia está trasladándose a la Ciudad de México. La verdad es que no sé en qué parte está, pero de que va a llegar, va a llegar. A menos de que haya algún chanchullo, pero no creo”, declaró la actriz.

María tacha a Coco Levy de mentiroso

“Luego Coco Levy dijo que no me conocía, entonces me da risa, pues todo lo que dice es mentira, ya sabemos, ya lo hemos visto, ya lo hemos escuchado todo, ya metimos las pruebas y él sigue diciendo que es mentira, todo es mentira para él”.

“O sea, se me hizo un poquito fanfarrón que él dijera: “sí se logró lo que yo quería, salí victorioso y pues, para nada”.

¿Cuántas acusaciones hay en contra de Coco Levy?

María sostiene que sobre Coco Levy pesan al menos 10 denuncias. “Somos 10 chavas, nos están escuchando y en enero inevitablemente se tendrá que decir que es culpable”.

María le exige a la familia de Coco Levy permanecer al margen.

Por otra parte, la actriz pide a los familiares, así como a la pareja de Coco, Sussan Taunton, no intervenir a favor de éste, sino que dejen que, asuma sus responsabilidades.

“Somos seres humanos independientes y además, somos adultos y la verdad es que si su mamá sigue hablando por él, pues no está padre, ni su novia, o sea, él tiene que tomar responsabilidad y tomar terapias.

¿Cómo le ha afectado salir a denunciar a Coco Levy? María superó su trance con Coco Levy gracias a terapia.

Y comparte la manera en que le ha afectado exponer públicamente lo que vivió hace cuatro años. “Yo ya lo superé, pero sí me ha costado, ¿eh? He tenido que tomar muchísima terapia, me ha costado mucho trabajo cuando lo retomamos y que empecé a hablar con los medios, la verdad es que sí sentí como una energía súper pesada. Yo ya quisiera dejarlo ir”.