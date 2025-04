María José Magán revela que Matías Novoa sí cumple con la manutención, pero hay detalles

Aunque demandó a Matías Novoa por la manutención de su hijo Axel, María José Magán asegura en exclusiva para Ventaneando que siempre ha propiciado que el niño tenga una sana y frecuente convivencia con su padre, aunque esta se ha visto afectada desde que el actor se fue a vivir a España con su nueva pareja, Michelle Renaud, con quien, por cierto, ya procreó a un segundo hijo.

¿Qué dijo María José Magán?

“Yo nunca he evitado que él vea al niño, son otros temas con los que no estoy de acuerdo, yo no he privado que Axel comparta con su padre, es un niño y lo necesita. Lastimosamente, no es aquí en México, ya no vive en México, pero si no puede compartir por las distancias no es culpa mía”, declaró María José Magán.

Te puede interesar: Juan Marcos Figueroa rompe el silencio sobre el conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Garza

¿Matías Novoa no cumple con todas sus obligaciones como padre? La actriz aprovechó para aclarar que, si bien Matías se ha preocupado por cumplir con lo establecido por la ley para el bien del menor, hay algunos puntos pendientes.

“Yo no dije que nunca se había hecho cargo, solo hay cosas que no se han cumplido como la ley lo ha dictaminado. Digamos que cada quien sabe qué carga en su mochila y cuáles son sus responsabilidades”, agregó.

Finalmente, al cuestionarle si Matías Novoa ha mostrado disposición para llegar a un acuerdo sobre la manutención del pequeño Axel, comentó.

Te puede interesar: “Ella ha pasado por mucho": AB Quintanilla apoya a Alicia Villarreal en divorcio de Cruz Martínez

“Pues si estamos como estamos ya sabemos por qué…, eso pregúntenselo a él a ver si puede contestar. Él ahorita, sí se hace responsable como tiene que ser, en su momento no completamente o no como lo dictaminó un juez”, agregó María José Magán.

Actualmente, María José Magán se enfoca en su participación en MasterChef Celebrity Generaciones y en la próxima temporada de la serie Un Día Para Vivir.