María José Suárez y su abogada Ana Katidia Suárez, están sorprendidas e indignadas debido a que Televisa, empresa a la que pertenece el canal “Banda Max” donde ‘Chito’ Villegas trabaja como conductor, no se ha pronunciado en torno a la denuncia que María José presentó el 15 de abril pasado, acusándolo de haberla drogado, golpeado y violado años atrás. En entrevista exclusiva para Ventaneando, ambas exponen su opinión por la falta de empatía hacia a las víctimas.

¿Qué dijo José María Suárez?

“Me sorprende que una empresa como Televisa que es dueña o no sé cómo sea su estructura moral de Bandamax, no tenga ninguna postura, no es una empresa socialmente responsable, vemos que perpetua y consecuenta la impunidad en estos sujetos que tienen espacios públicos, a pesar de que una empresa sabe que sus propias colaboradoras y empleadas corren el mismo riesgo de ser víctimas por parte de este sujeto, el ‘Chito’ Villegas”, dijo la abogada de María José Suárez.

María José Suárez lamenta silencio de televisora donde trabaja su agresor [VIDEO] Tanto María José Suárez como su abogada, alertan sobre la posibilidad de que ‘Chito’ Villegas pueda agredir a más mujeres si no se le pone un alto.

¿Hay más víctimas del ‘Chito’ Villegas? Por cierto, que desde que María José Suárez presentó su denuncia, han ubicado al menos a otras siete víctimas del conductor de televisión. “Somo varias del medio también”, dijo María José y su abogada recalcó que “al menos siete”.

“Unas sí nos han buscado, otras nos hemos enterado”, añadió María José, mientras que la letrada aseguró que “nosotros hemos buscado; por ejemplo, a la persona que golpeó, a un chavo y que esta persona lo denunció por lesiones graves, amenazas, extorción y yo personalmente lo busqué. La gente le tiene miedo”.

¿Cómo está María José Suárez?

Al preguntarle a María José Suárez cómo se encuentra tras lo sucedido, ella declaró que “me dio mucho miedo y el día que lo hice me quité un costal de la espalda, en lugar de tener vergüenza, que me diera pena decir: ‘me violaron, me drogaron’, me llené de ira, de coraje y dije ‘nunca más me voy a callar nada, nunca en la vida’”.

“Me dio valor, ahora ya puedo decir: ‘Chito’ Villegas me drogó y me violó y me golpeó’, ya lo puedo decir y se lo puedo decir de frente, ya no agacho la cabeza, ya no me da miedo verlo, hoy lo quiero ver y decirle: ‘A ver, niega lo que me hiciste’”, recalcó.

María José comparte cuáles son los dos grandes motores que la mantienen en pie: “Es muy difícil porque, afortunadamente tengo dos motores que si no los tuviera yo no estaría hoy aquí, sí te da más fuerza, pero no sé, no he encontrado todavía la forma de cicatrizar eso roto que es todo, yo, mi alma, mi ser, mi cuerpo, mi intimidad está completamente rota”.

Por último, María José Suárez hizo un llamado a otras posibles víctimas de su agresor: “No se queden callados porque somos cómplices si lo sigue haciendo, o sea, basta que este estúpido de ‘Chito’ Villegas siga drogando, violando y golpeando mujeres, ni una más, o sea, aquí ya no y yo me voy a encargar de que él ya no vuelva a tocar a una sola mujer”.