Mariana Garza confirma reencuentro de Timbiriche en 2025 y Paulina Rubio será parte

Mariana Garza confirma a Ventaneando que el reencuentro de Timbiriche en 2025 es un hecho y que Paulina Rubio sí formará parte del mismo, lo anterior después de que Erik Rubín y Benny Ibarra publicaron en redes sociales una foto a un lado de la ‘Chica Dorada’.

¿Qué dijo Mariana Garza?

“Voy a enloquecer cuando suba el video que yo tengo. Bendito Dios sí, esa es la idea, empezar a trabajar juntos a partir de febrero haciendo toda la pre-producción. Nos llevamos siempre mucho tiempo, esta no va a ser la excepción, yo creo que al contrario porque queremos hacer algo mejor de lo que pasó la última vez y eso nos va a llevar un buen tiempo”.

Te puede interesar: Paulina Rubio en conflictos legales con ambos padres de sus hijos

“Sí, estamos muy emocionados, muy, muy emocionados y sabemos que siempre pasa. Las expectativas nuestras siempre rebasan y seguro en esta ocasión también será así", agregó Mariana Garza.

¿Los ensayos serán en Miami? Pero, ¿es verdad que tendrán que desplazarse a Miami, donde vive Paulina Rubio, para comenzar los ensayos del reencuentro de Timbiriche?

“La verdad justo en eso estamos, por eso fueron Erik y Benny, justamente para eso porque independientemente de que vive allá, están sus hijos, el mismo caso es Diego que que están en Houston, entonces, la gente de pronto piensa, atribuyen a otras muchas cosas que si nos juntamos o no nos juntamos. Es una cosa muy complicada, ellos viven en otros países y sus vidas, sus hijos, sus actividades, entonces sí nos requiere una logística muy importante”, dijo Mariana Garza.

Te puede interesar: Cassandra Sánchez-Navarro responde si le fue infiel a su esposo

“Ya está la decisión, eso sí, las fechas exactas y eso, qué tanto vamos a hacer aquí y qué tanto vamos a hacer allá. Eso se está definiendo y las posibilidades de eso existen” agrego.

¿Ha estado en contacto con Thalía?

En otros temas, Mariana Garza compartió que, aunque no ha podido ver a Thalía, está en constante comunicación con ella tras la muerte de su hermana Ernestina Sodi. “Personalmente no la he podido ver, pero estoy en contacto con ella”.