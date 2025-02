Mariana Seoane revela cómo fueron los últimos días de vida de su madre

A casi dos semanas del fallecimiento de su mamá, Doña Estela García, Mariana Seoane reapareció en la alfombra roja de la obra “La Señora Presidenta” y expresó cómo ha sobrellevado su dolor ante la irreparable pérdida.

¿Qué dijo Mariana Seoane?

En charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando , Mariana Seoane dijo que “Dios también me permitió tenerla muchísimos años y fue una guerrera, y qué mejor legado que seguir su ejemplo, siendo una guerrera y sabiendo que tengo mis subidas y bajadas. No te creas, ahorita estoy así, pero de pronto me agarra”.

“Ma habló Arath (De la Torre) y me dijo: ‘Amiga, creo que te haría bien’ y así fue, me levanté y dije ‘bueno, creo que me va a hacer muy bien una risoterapia en este momento’”, agregó la actriz y cantante.

¿Cómo ha logrado sobrellevar su pérdida? Mariana Seoane aseguró que “estuve con una tanatóloga trabajando justo antes y, cuando llegó el momento de todas maneras fue un golpazo, pero pude, gracias a Dios, externar todas mis lágrimas y todavía sigue esto”, recalcó.

“He podido hablar con gente que ha perdido a su mamá, a su papá y me ha dicho: ‘Apenas estás empezando’. Nunca dejas de extrañarlas”, dijo Mariana.

¿Cómo fueron los últimos momentos de vida de su mamá?

La actriz también relató cómo fueron los últimos momentos de vida de su madre: “Ella empezó a dejar de comer días antes y es cuando ya. Es más, los doctores me avisaron cuando empiece a dejar de comer, híjole. De pronto ya no despertó, el último día ya no quiso abrir los ojos para nada, entonces en la mañana de ese domingo su corazoncito se paró”.

“Cuando vi que de verdad ya no estaba respirando, es como una sensación de… la mitad de mi vida se fue ahí. Cuarenta y ocho años está cañón, pero cuando la extraño mucho digo: ‘Cada día que pasa (es) un día menos para volverla a ver, pero Dios también me cumplió no haberme ido antes que ella porque cuando yo veo el sufrimiento de Maribel cuando perdió a su hijo, yo le pedí a Dios, padre no, que yo no me vaya a ir antes que mi mamá o mi papá y hasta ahorita vamos bien”, finalizó.