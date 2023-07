Martha Higareda le recuerda a Ryan Gosling cuando la salvó en un restaurante y el actor reacciona

La película de “Barbie” ha causado furor en todo el mundo. Durante su visita a México para promocionar el filme, Martha Higareda aprovechó para entrevistar a Ryan Gosling y Margot Robbie. La protagonista de “No manches Frida” volvió a ser tendencia en redes sociales, cuando le recordó al actor que da vida a Ken, la vez que la salvó de sufrir un accidente en un restaurante.

¿Ryan Gosling no conoce a Martha Higareda?

Martha Higareda ha sido blanco de memes y críticas en redes sociales por sus increíbles anécdotas, las cuales para muchos, son obra de su imaginación. La actriz mexicana asegura que, durante su estancia en Los Ángeles, tuvo contacto con varias celebridades de Hollywood, entre ellas Ryan Gosling, protagonista de la cinta, quien aparentemente la salvó de sufrir un percance.

Martha Higareda de visita para hablar de la película ‘Fuga de reinas’.

Durante su visita a México, para promocionar la cinta, Ryan Gosling fue cuestionado por uno de nuestros reporteros de Azteca UNO, sobre si sabía quién es Martha Higareda. La reacción del actor fue épica, pues dijo no conocerla.

¿Quién es? No, lo siento

¿Marha Higareda le agradeció a Ryan Gosling haberla salvado?

Margot Robbie y Ryan Gosling visitaron la CDMX, como parte de la gira promocional en nuestro país, de la película que protagonizan. Fue ahí cuando Martha Higareda aprovechó para recordarle aquel suceso en un restaurante de Los Ángeles.

Martha Higareda tuvo la fortuna de entrevistar a ambos actores y lo presumió en sus redes sociales, con su tradicional mensaje: “No me lo van a creer... pero sí. Estuvo increíble platicar con Margot Robbie y con Ryan Gosling de ‘Barbie’ y otras anécdotas que ya conocen, y otras que les compartiré”.

En la charla, Martha Higareda, de 30 años, aprovechó la oportunidad para recordarle a Ryan Gosling, sobre la vez que se conocieron en un restaurante de Los Ángeles y él la salvó de sufrir un accidente.

“Estaba cenando con una amiga, me levanté y mi suéter se atoró en una de las sillas. Me muevo y de repente estoy tropezando, pero un tipo me agarra rápido, me doy la vuelta y eras tú”, le dijo a Ryan Gosling.