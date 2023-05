Martha Higareda responde a polémica generada por sus anécdotas.

Martha Higareda responde a a polémica generada por sus anécdotas.

Durante la presentación del más reciente álbum de Christian Nodal, donde lanzó el tema “Cazzualidades”, el cual habla de cómo conquistó a Julieta Emilia Cazzuchelli, su actual pareja y madre de su primer bebé, Martha Higareda, Yordi Rosado y nuestra querida Pati Chapoy estuvieron presentes.

En el evento, los tres hablaron sobre la polémica que se generó en redes sociales en torno a las increíbles anécdotas de Martha Higareda, las cuales provocaron un gran revuelo, ya que incluso hubo quienes la tacharon de mitómana.

Te puede interesar:La razón de distanciamiento entre Roberto Palazuelos y Andrés García.

Durante el evento los tres convivieron y Yordi aprovechó para decir “que las cosas tuvieron que llegar a este nivel” y aseguró que Pati Chapoy sería la encargada de preguntarle a Martha Higareda qué es verdad y qué es mentira de todo lo que ha dicho.

¿Cómo lidió con esto Martha Higareda? En exclusiva para Ventaneando, Martha Higareda reveló que al principio “no estaba muy enterada, o sea porque vivo en Estados Unidos, me mandaron mensajitos a mí, de gente querida: ‘¿Martha, estás bien?, ¿cómo te sientes?’”.

También te puede interesar: Matías Gruener vino a contarnos todo de su nuevo sencillo musical.

Así mismo la actriz reveló que ella no entendía muy bien de qué hablaban, hasta que de repente “poco a poco dije: ¿por qué tanta gente me está preguntando que si me siento bien?, ¿qué si estoy bien?, ¿qué si no me está afectando?’”.

Ya posteriormente comenzaron a enviarle los memes que se crearon en torno a sus impresionantes anécdotas, a lo que ella reaccionó con mucha sorpresa y lo tomó de buena manera.

Sin embargo, esto comenzó a hacerse como una bola de nieve cada vez más grande y “me empezaron a hacer el meme de que yo le decía a Yordi: ‘sí, la NFL no sé qué y empezaron a salir otras cosas’”.

Te puede interesar:Yahir casi muere mientras buscaba un reloj en el mar. ¿Qué sucedió?

Por su parte, Yordi Rosado recordó que incluso la NFL se subió el trend de Martha Higareda y subió algo a sus redes. Posteriormente surgió el hilo con las fotos y demás evidencias de que sus relatos realmente habían sido ciertos y no inventados como muchos aseguraron.

¿Se molestó alguien de su familia?

Como mencionamos anteriormente, Martha Higareda lo tomó de la mejor manera; sin embargo, un miembro de su familia sí se enojó (su hermano) bastante, pero ella le pidió que se lo tomara con calma y entendiera que era parte del humor de los mexicanos.