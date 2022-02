¡Fuerza, Sol! Marysol Cortés abandona Exatlón: All Star. (VIDEO)

Todos los atletas que en algún momento dejaron huella en los circuitos más demandantes de la televisión mexicana, buscan triunfar en la primera temporada de Exatlón: All Star, pues solo los campeones y finalistas de las cinco temporadas anteriores son parte de esta aventura.

Sin embargo, una de las cosas más dolorosas es tener que abandonar la competencia sin ser eliminado, por un hecho de causa mayor.

Las complicadas situaciones en la vida de Marysol Cortés

Nuestra querida Marysol Cortés ha pasado por momentos sumamente complicados durante los últimos meses con su familia.

Recordemos que la leyenda de los azules amagó con abandonar la competencia durante la cuarta temporada, pues se enteró del lamentable fallecimiento de su abuelita.

Incluso, al principio de la quinta temporada donde demostró su gran nivel y se levantó con el trofeo y se ganó su lugar en Exatlón: All Star, Marysol comentó que no quería venir, pues no se encontraba en las mejores condiciones para competir.

Quiero que sepa que voy a estar muy bien. Me duele mucho saber que en mi mundo no va a estar ella

Marysol pide salir de Exatlón: All Star

Hemos terminado la primera semana de competencia en donde los atletas han demostrado su gran nivel, una de ellas es Marysol, quien viene en una gran forma física, tras ganar la quinta temporada.

Sin embargo, nuevamente un tema familiar la deja fuera de la competencia por petición propia, pues se acaba de enterar del fallecimiento de su abuela materna.

Marysol Cortés ha decidido despedirse de Exatlón All Star.