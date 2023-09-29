Marysol Sosa recordó a José José con una misa en la Basílica de Guadalupe

Mientras su madre Anel Noreña y su hermano José Joel conmemoraban el cuarto aniversario luctuoso de José José en la colonia Clavería, Marysol Sosa acudía a la Basílica de Guadalupe para recordar a su padre con una misa, al término de la cual no quiso responder si estaría dispuesta a reconciliarse con su madre, tal como esta lo ha pedido públicamente.

¿Qué dijo Marysol Sosa?

Durante un breve encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, a Marysol Sosa se le preguntó por su madre; sin embargo, no quiso responder y declaró que “hoy no, los amo y los quiero pero hoy sí, por favor, el protagonista de todo esto es mi señor padre”.

Te puede interesar: Alfredo Adame decidió alejarse del ojo público y sabemos la razón

¿Vio el mensaje que le envió su madre? Al preguntarle si había visto el mensaje que Anel Noreña le envió a través de los medios, Marysol Sosa dijo que “no” y aseguró que aunque ella que su madre quiere la reconciliación no vio el mensaje.

“No voy a hablar de eso ahorita. Muchas gracias”, recalcó Marysol Sosa a su salida de la Basílica de Guadalupe.

También te puede interesar: Ana Bárbara evitó hablar de la demanda de su hermano Francisco Ugalde

¿Qué fue lo último que habló con José José?

Sobre lo que sí habló fue del último día que pasó con su padre antes de que su hermana Sara Sosa se lo llevara a Miami. “Fue un momento, gracias a Dios estábamos juntas mi reina, fuimos muy firmes nosotras, fuimos muy respetuosas también. Aquella con la que lidiamos yo creo que esperaba otro tipo de cosas (...). Eso es lo que te puedo decir que recuerdo de ese día”, agregó.

¿Extraña a su padre?

Al preguntarle sobre cómo ha lidiado con la muerte de su padre, Marysol Sosa dijo que “la ausencia en carne siempre se siente, pero por otro lado se le recuerda tanto todos los días”.

Te puede interesar: José Cabello denunció agresiones que sufrió la actriz Mónica Dossetti

Así mismo, Marysol Sosa expresó su felicidad por el lanzamiento del tema “Lo pasado, pasado” que grabó con Germán Lizárraga y su banda “Estrellas de Sinaloa”.

“Imagínense lo que fue para mí compartir con el señor Germán, Dios mío, las patoaventuras que me contó, no nada más con mi señor padre, con todo los demás, ahí te encargo, pero encantada, súper agradecida”, finalizó.

