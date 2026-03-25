¿Cuál es el significado de tener lunares en los labios?

Sin dudas, la aparición de los lunares suele ser una preocupación. Una de las dudas más frecuentes es la de por qué aparecen, si son de riesgo para la salud y si se pueden eliminar. Sin embargo, estos también tienen un significado espiritual.

Noticias Bajío del 23 de marzo 2026

Los puntitos pigmentados comienzan a formarse cuando los melanocitos, que son las células encargadas de producir melanina, se agrupan en una zona específica de la piel, no todos suelen verse de la misma forma o color.

¿Cuál es el significado de los lunares en los labios?

A pesar del significado médico, los lunares tienen un significado espiritual. Las creencias dicen que representan una vida pasada llena de grandes amores, intensidad emocional y sensualidad. También se cree que están relacionados con personas que en otras vidas fueron grandes comunicadores, con habilidades para convencer y manifestar sus deseos.

Por otro lado, también se dice que las personas que tienen lunares cerca de la boca tienen un carácter alegre, noble y bueno, además de ambiciones claras para mejorar su vida personal y profesional. Además, son asociados a la pasión, erotismo y la intensidad emocional.

Esto no es todo ya que las creencias manifiestan que están conectados con la energía del sol y la luna, y que indican éxito y abundancia, especialmente cuando hay varios alrededor de la boca.

La protección es importante.|Canva

Volviendo al ámbito de la salud, es importante observar cualquier modificación en su tamaño, color o forma. Es importante proteger los labios del sol con bálsamos con filtro UV, evitar irritaciones constantes y acudir a revisión médica ante cualquier duda son medidas es importante para la salud de la piel.

Por último, tenemos que mencionar que los lunares pueden aparecer genética si en la familia hay antecedentes. La exposición solar también juega un papel importante, especialmente en el labio inferior, que suele estar más expuesto a los rayos ultravioleta.