Este es el corte rejuvenecedor para mujeres mayores de 40 años

Sin dudas el corte bob es uno de los más elegidos temporada tras temporada. En este caso el bob texturizado es el protagonista por lo que lo hemos podido ver en las pasarelas y eventos importantes.

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Además, este estilo se caracteriza por tener un poder rejuvenecedor por lo que es ideal para mujeres mayores de 40 años. Este es un estilo que aporta juventud, luminosidad y personalidad.

¿Cómo es el bon texturizado?

El bob texturizado se caracteriza por caer a la altura de la mandíbula encuadrando el rostro y aporta frescor, ligereza y dinamismo. Es decir que es un bob de base recta, un pelín más corto en la parte trasera y que va haciendo un ángulo hacia adelante más largo.

Los especialistas manifiestan que se va construyendo con un capeado sutil, que le aporta movimiento y textura al pelo. Hay que tener en cuenta que no es súper recto sin nada de capas. Además, se puede realizar de diferentes maneras dependiendo del tipo de pelo por lo que le queda bien a todo el mundo.

Es un estilo que se puede personalizar a tu gusto por lo que puedes descargar un poco la punta, hacerlo lineal, recto, pero rompiendo la punta para que gire, para que gane movimiento. También podemos hacer capas invisibles por encima para aportar como volumen y movimiento, y que no se quede pegado en la raíz.

Muchos están dejando de lado el bob tradicional porque es muy lineal y muy recto sin capas ya que es como más pesado y te da menos opciones para peinarlo. Las capas, el movimiento, te dan esa forma de peinarlo más texturizado, con un poco de gesto, haciendo ondas con texturizador o con tus dedos.

Por último, tenemos que mencionar que al aportar movimiento y textura brinda un aire fresco. Es por esto que lo piden las mujeres de 40 porque resta esa seriedad que se va tomando con el paso del tiempo aunque te sientas aún súper joven.