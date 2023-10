Prepara la mascarilla casera para eliminar las arrugas de la cara para siempre

El paso del tiempo va ocasionando que vayan apareciendo nuevas facetas y características que no hayamos tenido en la juventud, pero es una realidad, tarde o temprano se hacen presente y van ganando cada vez más espacio en nuestra apariencia. Por eso, aquí vamos a contarte sobre cómo preparar una mascarilla casera que te permita eliminar las arrugas de la cara.

Sin embargo, si realmente te agradan o te parecen un aspecto que no constituye un contratiempo para tu apariencia, entonces simplemente es tomarlas con gratitud o con calma. Ahora bien, si crees que no encajan con tu look, entonces es mejor poner manos a la obra y hacer algo al respecto.

¿Cómo puedes preparar la mascarilla casera para eliminar las arrugas de la cara?

La solución puede ser una mascarilla de almendra y huevo, la cual requiere de estos ingredientes: una yema de huevo, una cucharada de aceite de almendras y una de arcilla blanca.

Para usarla las cosas son así: primero mezclar el aceite de almendras junto con la yema de huevo y la arcilla de manera manual o en una licuadora, hasta que todo quede homogéneo. Después, hay que aplicar todo sobre tu rostro limpio y dejar esta mezcla reposando por 20 minutos, al final se debe quitar con un pedazo de algodón que esté húmedo y luego limpiar tu cara.

También, puedes hacer una mascarilla de almendra, harina de avena y semillas de girasol.

Para esto solo necesitas de media taza de almendras, media de harina de avena, media de semillas peladas de girasol y finalmente, tener aceite de almendras a mano. Hay opciones suficientes y puedes elegir la mejor para tu cara, aunque en muchas ocasiones es necesario consultar a un experto.

