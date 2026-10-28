Las 5 señales para detectar si tu perrito fue envenenado

No cabe duda que tener a un perrito como mascota es de las mejores cosas que una persona puede experimentar debido al gran cariño, amor y compañía que estos brindan. Sin embargo, tenerlo implica una serie de obligaciones y sobre todo cuidados. Muchas veces nuestros amigos peludos y de 4 patas suelen ser traviesos, olfatear y buscar comer de todo, es por eso que en esta ocasión te decimos cuáles son las señales para detectar si tu perro ha sufrido envenenamiento, esto de forma accidental o incluso a propósito ya que lamentablemente son casos que ocurren en la vida real y constantemente se ven en las noticias.

Perros: ¿Cuáles son las señales para detectar que tu mascota ha sido envenenada?

Es importante que estés alerta a cada una de estas señales ya que actuar de inmediato puede evitar que tu mascota pierda la vida. Recuerda acudir con un especialista ya que la atención clínica es fundamental en casos de envenenamiento. Por otro lado, no recurras a métodos caseros ante una intoxicación o envenenamiento.

Ahora bién algunas de las señales que puedes detectar si tu mascota ha sido envenenada son los siguientes: Fiebre, desorientación, náuseas y mareo, ansiedad o respiración con dificultad, cansancio, jadeos y babeo extremo, espasmos, temblores o incluso convulsiones, parálisis o rigidez muscular, ojos cristalizados, pupilas dilatadas, vómito o diarrea. Además de esto, los perros pueden presentar cambios en el color de su mucosa y piel inflamada. Es importante que estés alerta si detectas sangre en sus heces.

¿Cómo actuar si tu perro ha sido envenenado?

Lo primero que debes hacer si tu perro ha sido envenenado es acudir de forma urgente con un veterinario para intentar salvarle la vida. El profesional seguramente administrará analgésicos, soluciones intravenosas y sulfato de sodio. Es importante que no le provoques el vómito, si bien esta es una de las acciones que se pueden considerar “correctas” en algunos casos puede ser perjudicial.

De acuerdo con una reconocida marca de alimentos para perros “el hecho de que el veneno esté transitando por el esófago de tu perro podría ocasionar la muerte con mayor rapidez.”. Lo que puedes hacer es administrar carbón activado, pastillas que encapsulan el agente tóxico, aunque es importante que preguntes a un veterinario la dosis sugerida.