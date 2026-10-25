Si tu gato suele dejar parte de sus croquetas en el plato, incluso cuando parece que todavía tiene hambre, la razón podría no ser que esté satisfecho o que rechace su alimento. Una investigación apunta a que la pérdida de aromas y la monotonía de comer siempre lo mismo podrían influir en este comportamiento. El olfato desempeña un papel fundamental en la manera en que los felinos reconocen y aceptan los alimentos. Por eso, factores como el tiempo que la comida permanece expuesta o la repetición constante de un mismo estímulo podrían explicar por qué algunos gatos pierden el interés antes de terminar su porción.

¿Por qué tu gato pierde el interés en su comida aunque no haya terminado?

De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Physiology & Behavior, la respuesta podría estar relacionada con la palatabilidad del alimento y la fatiga olfativa, es decir, la disminución del interés ante un olor que se vuelve demasiado familiar. La comida que permanece durante un tiempo en el plato puede experimentar cambios en sus compuestos aromáticos debido a la exposición al aire, la temperatura, la luz y la humedad. Esto puede modificar sus características y hacer que resulte menos atractiva para el gato.

¿Tu gato deja comida en el plato aunque tenga hambre? Un estudio apunta a una posible explicación|Canva

Además, los felinos dependen considerablemente del olfato para evaluar lo que van a comer. Si el alimento pierde parte de su aroma característico, es posible que disminuya su interés, aunque siga estando disponible. La monotonía también podría influir. Cuando un gato recibe repetidamente el mismo alimento, su motivación para consumirlo puede reducirse. Sin embargo, esto no significa que todos los felinos necesiten cambiar de comida constantemente ni que debas modificar su dieta sin considerar sus necesidades nutricionales.

El experimento que podría explicar por qué los gatos dejan comida en el plato

Uno de los aspectos más interesantes de la investigación es el papel de los estímulos olfativos. Según la investigación liderada por el comportamiento animal Masao Miyazaki, de la Iwate University de Morioka, Japón observaron que presentar un olor novedoso cerca del comedero podía estimular nuevamente la motivación de los gatos para comer, incluso sin cambiar el alimento que tenían delante.

¿Tu gato deja comida en el plato aunque tenga hambre? Un estudio apunta a una posible explicación|Canva

Este hallazgo apunta a que el interés por la comida no depende exclusivamente de su sabor o de la sensación de hambre. Los aromas también pueden influir en la conducta alimentaria de los felinos y en su disposición a continuar comiendo. La investigación ayuda a comprender por qué algunos gatos parecen aburrirse de su alimento habitual. No obstante, la respuesta a un olor novedoso no demuestra por sí sola que todos los gatos que dejan comida experimenten fatiga olfativa.

Otras razones por las que tu gato podría dejar alimento en su plato

Aunque la pérdida de interés por los aromas es una posible explicación, existen otros factores que conviene considerar antes de atribuir este comportamiento a la monotonía.



Un comedero incómodo: los recipientes estrechos o profundos pueden rozar los bigotes y generar incomodidad en algunos gatos. Un plato ancho y poco profundo podría facilitarles la alimentación.

los recipientes estrechos o profundos pueden rozar los bigotes y generar incomodidad en algunos gatos. Un plato ancho y poco profundo podría facilitarles la alimentación. Sus hábitos alimenticios: algunos felinos prefieren comer pequeñas cantidades varias veces al día. Por eso, dejar comida no siempre indica un problema.

¿Tu gato deja comida en el plato aunque tenga hambre? Un estudio apunta a una posible explicación|Canva

algunos felinos prefieren comer pequeñas cantidades varias veces al día. Por eso, dejar comida no siempre indica un problema. La conservación del alimento: las croquetas y la comida húmeda pueden perder calidad o frescura si se almacenan o se dejan expuestas durante demasiado tiempo. Sigue las indicaciones del fabricante.

las croquetas y la comida húmeda pueden perder calidad o frescura si se almacenan o se dejan expuestas durante demasiado tiempo. Sigue las indicaciones del fabricante. Problemas de salud: el dolor dental, las náuseas y ciertas enfermedades pueden modificar el apetito y la forma de comer.

¿Qué puedes hacer si tu gato siempre deja comida?

Puedes comenzar por ofrecer porciones adecuadas, mantener limpio su comedero y conservar el alimento correctamente. También es recomendable observar si deja siempre la misma cantidad, si come mejor en determinados horarios y si presenta cambios en su peso o comportamiento. Evita cambiar constantemente su dieta o añadir alimentos nuevos sin consultar con un veterinario, especialmente si tiene alguna enfermedad o necesita una alimentación específica.

¿Tu gato deja comida en el plato aunque tenga hambre? Un estudio apunta a una posible explicación|Canva

Si tu gato comienza a comer menos de lo habitual, pierde peso, vomita o muestra otros síntomas, no atribuyas automáticamente el comportamiento al aburrimiento. Una disminución del apetito puede ser una señal de un problema médico y requiere valoración veterinaria. Si deja de comer por completo, contacta al veterinario cuanto antes. La investigación ofrece una posible explicación para un hábito frecuente entre los felinos, pero observar sus rutinas y distinguir entre una preferencia alimentaria y un cambio real en su apetito sigue siendo fundamental.