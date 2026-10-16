Los veterinarios coinciden: los perros no sienten culpa, sino miedo cuando sus dueños se enojan

Las mascotas son grandes compañeros que nos alegran los días como así también nos reconfortan. La relación con ellos es muy importante por lo que los veterinarios han determinado que los perros sienten miedo cuando notan que sus dueños se enojan.

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Más de una vez las mascotas han ocasionado destrozos como muebles mordidos, basura desparramada, entre otras travesuras. Si cuando le llamas la atención notas que el perro baja la cabeza, repliega las orejas o evita la mirada, eso no significa necesariamente que esté reconociendo una falta, sino que siente temor.

¿Esta es la razón por la que los perros sienten miedo?

Todo comienza en los primeros meses de vida cuando el cachorro comienza a aprender las reglas de la casa. Ante esto que algunos dueños creen que su postura es de arrepentimiento, pero no es necesariamente lo que le ocurre en el momento.

Los veterinarios manifiestan que los perros no sienten culpa como los humanos, sino que ellos no saben que han hecho algo mal, sienten miedo cuando su dueño se enfada.

Perro

Así también es que los profesionales agregan que la culpa viene de una moral, y la moral humana no se aplica a los perros y gatos. Ante esto es que una mascota no necesariamente conecta un objeto roto con una noción de conducta incorrecta como lo haría una persona.

Los perritos si pueden percibir el enojo del humano ya que cambian el volumen, el tono de la voz, los movimientos del cuerpo y la actitud general. No sabe que está mal. Lo que sabe y lo que asocia es que te enojas.

Las recomendaciones son construir un vínculo sostenido en la confianza, la paciencia y la comprensión. En lugar de retar al animal por algo que ocurrió antes, conviene ofrecerle indicaciones claras y premiar las respuestas adecuadas.