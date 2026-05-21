¡Agradecidos con Lula! Cocineros salvados ALABAN a la capitana por subirlos al balcón de MasterChef 24/7

Lula y los primeros salvados de MasterChef 24/7 compartieron un íntimo momento de chisme antes de tomar su masterclass de repostería con Lili Cuéllar ... ¡aprovecharon para ponerse emotivos y le dieron las gracias a la capitana por subirlos al balcón con ella!

¿De qué chismearon Lula y los 3 primeros salvados de MasterChef 24/7?

Como bien se pudo ver en la transmisión 24/7, el equipo de Lula logró conquistar a los exigentes jueces de MasterChef con sus propuestas culinarias, y aunque el chef Poncho Cadena les dejó claro que la presentación no fue muy buena, el espectacular sabor de los platillos les ayudó mucho.

A pesar de la presión, Lula supo dirigir a su equipo con mucha paciencia, algo que jugó a su favor; al momento de decidir a quién salvaba, la capitana eligió a Ixdit, Diego y Richi para subirlos al balcón.

Los 3 salvados no caben de la alegría y así se lo hicieron notar a Lula en un momento de chismecito que tuvieron a las afueras de las instalaciones de MasterChef justo antes de una interesante clase de decoración de repostería impartida por Lili Cuéllar.

En medio de agradecimientos y alabanzas por el temple que Lula demostró, Ixdit tuvo curiosidad y le preguntó a la capitana los motivos que tuvo para elegirlos a ellos 3 para salvarlos.

"Todo viene de lo alto, las cosas no se mueven sin la voluntad de Dios, es la voluntad de él (la que me hizo elegirlos), fue la mano de Dios, yo no soy, él me metió a este proyecto que yo lo deseaba tanto", reflexionó Lula de forma emotiva.

Diego y Richi estuvieron de acuerdo con Lula en temas de espiritualidad: "Yo me siento muy afortunada, agradecida, feliz y me da una pizca de tranquilidad", dijo Ixdit. "Yo sentí que me palpitaba el corazón, me siento muy agradecido contigo, Lula", reconoció Diego.

"La verdad estoy muy agradecido con Dios y contigo, Lula, quiero darte las gracias, tuve una semana muy pesada, estuve enfermo y la verdad que muchas gracias, me siento tranquilo", dijo Richie por su parte.

Sobre el pleito entre Lancer y Ántrax, Lula consideró que es importante trabajar en equipo, madurez y con mucha limpieza: "No se enganchen, ¿para qué pelean? Todos somos adultos, estamos conviviendo y todos saben lo que están haciendo, bueno o malo, hay que ser cordiales con nuestros compañeros", dijo.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?