El equipo de Lula conquista MasterChef 24/7 y asegura su lugar en el balcón

El equipo liderado por Lula se coronó como el gran ganador de la noche en MasterChef 24/7 luego de recibir elogios de los chefs por su entrega, sabor y desempeño dentro de la cocina. Gracias al triunfo, Lula se convirtió en la primera capitana en subir al balcón de salvación y decidió llevar con ella a Richi, Diego y Emmanuel, quienes lograron asegurar su permanencia una semana más.