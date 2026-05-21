¡De nuevo en problemas! Chef Lili Cuéllar REGAÑA a Lancer en masterclass de MasterChef 24/7 y le pide obedecer

La chef Lili Cuéllar se desesperó con Lancer en plena masterclass de decoración en MasterChef 24/7 ... ¡el alumno no estaba poniendo atención, se la pasaba platicando y eso desesperó a la "Maestra del Fuego"!

¿Cómo fue el regaño a Lancer en la masterclass de decoración de la chef Lili Cuéllar?

Luego de limpiar muy bien todas las instalaciones, los cocineros de MasterChef 24/7 fueron convocados para recibir una masterclass muy interesante de decoración de pasteles impartida por la experta chef Lili Cuéllar; sin embargo, los incidentes se hicieron presentes desde los primeros minutos.

En cada clase, el barullo que arman los alumnos que se ponen a platicar en lugar de poner atención a las instrucciones ya se convirtió en un problema recurrente: ayer, el chef Diego Niño los regañó por no callarse y ahora Lili Cuéllar señaló directamente a Lancer por desobediente.

"Lancer, ¿hay un problema?", le preguntó la chef a su alumno luego de que se cambiara de lugar sin autorización en medio de una intensa plática que no la dejaba hablar.

"No, solamente me dijeron que me viniera para acá", se justificó Lancer. "¿Y entonces lo que te dice la gente tú simplemente lo sigues a pesar de que estás rompiendo una regla y yo estoy pidiendo atención? Entonces te pido que la próxima vez que esté hablando me puedas escuchar", exigió.

Lancer no se quedó muy contento e incluso le lanzó otro ácido comentario a Lili Cuéllar, quien logró imponerse y dictó una masterclass increíble en donde compartió tips de decoración repostera que nadie se esperaba.

No cabe duda de que Lancer se consolidó como uno de los cocineros más polémicos del reality: horas antes, tuvo un encontronazo con Ántrax y ahora lo regañó la "Maestra del Fuego"... ¿qué otros escándalos habrá?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?