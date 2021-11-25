FOTOS | Carrera de sabor y supervivencia en MasterChef Celebrity.

Después de cocinar en un intenso reto de campo, las celebridades regresaron a sus estaciones en la cocina de MasterChef Celebrity en donde les esperaba una caja misteriosa con una tarea nunca antes vista. Al abrir la caja encontraron un celular que les indicaría el platillo a cocinar en una carrera de sabor y técnica, pues el primero en preparar los 4 platillos del reto, se iba a ganar un pase al balcón.

Los cocineros de MasterChef Celebrity mostraron de qué están hechos en la carrera contra el reloj.

Los jueces de MasterChef Celebrity dieron 80 minutos para que los famosos cocinaran pescado rebosado, una empanada, chilaquiles y pan gyro.

La Bebeshita, Aristeo Cázares, German Montero y Mauricio Islas hicieron su mayor esfuerzo para presentar cada una de las preparaciones. Daniela Alexis “La Bebeshita” tomó la delantera, pero los nervios y la premura le hicieron una mala jugada, Germán Montero tomó su turno en la mesa de degustación y bailó de gusto al descubrir que había completado la misión, ¡el cantante logró subir al balcón!

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Aristeo, Bebeshita y Mauricio tenían una última oportunidad de continuar en la cocina, pero esta vez contarían con los valiosos consejos de una sobreviviente, ¡Cyntia González estaba de regreso en la cocina de MasterChef Celebrity! La ex participante de Survivor y MasterChef compartió su experiencia con las celebridades, pues el próximo reto consistia en cocinar platillos con cucarachas, alacranes y tarántulas.

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Cuarenta y cinco minutos los separaban de la eliminación, por lo que los cocineros tuvieron que usar su ingenio y sazón para lograr platillos que deleitaran a los chefs.

A la hora de la degustación, la Bebeshita llevó a la mesa unas gorditas con cucarachas de agua y logró convencer a los jueces. Aristeo sirvió unos tacos de tarántula y Mauricio unas brochetas con alacranes.

Finalmente, los jueces decidieron que Aristeo Cázares debía despedirse de la cocina al servir un plato muy sencillo para un reto de eliminación, pero reconocieron su esfuerzo y disciplina en la cocina.

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