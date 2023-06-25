En la emocionante temporada de MasterChef Celebrity México 2023, cada episodio se vuelve más sabroso a medida que la competencia se intensifica. Los famosos se enfrentan a desafíos culinarios cada vez más difíciles, poniendo a prueba sus habilidades y creatividad en la cocina más famosa.

No hay duda que los participantes se esfuerzan por superar los retos y sorprender a los exigentes jueces con sus creaciones gastronómicas; sin embargo, hoy tendremos un nuevo eliminado dentro de la competencia.

¿Cuál fue el reto de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

Este día, las celebridades se enfrentarán a un reto que sin duda alguna, será emocionante. Los concursantes vivirán un momento de mucho desafío para ellos, poniendo a prueba su destreza, creatividad y capacidad de respuesta en la cocina.

El primer reto de la noche para las celebridades de MasterChef Celebrity 2023, fue hacer garnachas de distintas regiones del país, todo para una familia que fue invitada a la cocina más famosa de todo México.

Luego de grandes momentos en la cocina, el equipo comandado por Romina fue el primero en subir al balcón en esta noche. La joven cocinera fue acompañada por Cositas, Irma y Manu NNa, quienes hicieron platillos inspirados en la cocina yucateca.

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¿Quién subió al balcón hoy en MasterChef Celebrity 2023?

Este desafío sin duda promete ser un espectáculo lleno de sorpresas y giros inesperados en la competencia culinaria, pero los lugares para subir al balcón son pocos y solo algunos lo podrán lograr.

El segundo reto fue un golpe muy fuerte para los famosos, pues primero les habían dicho que iban a cocinar con su mejor amigo, pero ya que tenían un plan, las cosas cambiaron.

En lugar de cocinar en pareja, tuvieron que vencer al contrario para poder subir al balcón. En el primer equipo, Francisco Palencia se salvó y Fernando Arce se fue al reto de eliminación. El mismo destino tuvo Emir Pabón, quien no tuvo un mejor plato que Mónica.

Ivonne Montero tuvo que ir al reto final, mientras Eduardo Capetillo Gaytán subió al balcón. En el equipo formado por Cibernético y Ana Patricia Rojo, el luchador tendrá que defender su lugar en MasterChef Celebrity 2023.

Fabiola Campomanes logró subir al balcón, siendo Lis Vega la última en completar los elegidos para el reto de eliminación.

¿Quién estuvo en el desafío de eliminación de MasterChef Celebrity 2023?

Los jueces Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, continúan su incansable búsqueda del próximo MasterChef Celebrity 2023. Con ojos expertos y paladares exigentes, analizarán minuciosamente cada plato presentado por los famosos.

Saben que en esta etapa de la competencia, un simple descuido puede ser determinante y llevar a los participantes al temido reto de eliminación.

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Cada sabor, textura y presentación será evaluada rigurosamente, ya que solamente los platos más destacados y cautivadores recibirán elogios y garantizarán la permanencia en la competencia. ¿Estás listo para saber quién es el eliminado de este nuevo episodio?

Emir Pabón tuvo una noche llena de malas decisiones, las cuales lo dejaron fuera de la cocina más famosa de todo México, siendo el último eliminado de MasterChef Celebrity 2023.

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