MasterChef Celebrity 2023: Ellos son los primeros participantes confirmados para la nueva temporada.

Una nueva temporada está por comenzar en la Cocina más famosa de México y este miércoles fueron revelados en Venga La Alegría los primeros participantes de MasterChef Celebrity 2023, quienes harán gala de sus talentos culinarios.

¿Quiénes participarán en Masterchef Celebrity 2023? La nueva temporada de MasterChef Celebrity México contará con la presencia de grandes famosos como:

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Poncho de Nigris

Alejandro Lukini

Fabiola Campomanes

Eduardo Capetillo Gaytán

¿Lo que no sabías de los primeros participantes de MasterChef Celebrity 2023?

Poncho Denigris es un “alfa absoluto”, siempre está en constante competencia y sabe sacar ventaja de cualquier situación mediática; no obstante, la mejor versión de Poncho sale a relucir cuando tiene a un Némesis que le robe protagonismo.

Alejandro Lukini es otro de los artistas confirmados para la nueva temporada de la Cocina más famosa de México, lo vimos conduciendo ‘La Isla’, un reality de supervivencia, pero cómo olvidar su papel de Jeremy McGregor en el exitoso melodrama “Cuando seas mía”.

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Fabiola Campomanes es una actriz y empresaria mexicana. Ha participado en diversos melodramas como “Los parientes pobres”, “Retrato de familia”, “Azul Tequila”, “Amorcito corazón”, “Teresa”, entre muchas otras y ahora buscará demostrar sus talentos para la cocina.

Eduardo Capetillo Gaytán es hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán. El joven ha destacado en el mundo de las redes sociales donde suma miles de seguidores gracias a su talento y galanura. Al igual que sus padres, Eduardo heredó capacidad para la música, aunque todavía no lo hace de manera profesional.

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¿Quiénes fueron los ganadores de las dos primeras temporadas de MasterChef Celebrity?

El ganador de la primera edición del reality de cocina más famoso de México fue Germán Montero, quien se impuso a Stephanie Salas, Patricia Navidad y Paco Chacón. Mientras que en la segunda temporada vimos a Ricardo Peralta alzarse con el triunfo tras vencer a Arturo López Gavito, Lorena Herrena y Alejandra Ávalos.

¿Cuándo y dónde ver la nueva temporada de MasterChef Celebrity?

Mantente al pendiente de nuestras transmisiones, ya que próximamente revelaremos más detalles sobre la nueva temporada de MasterChef Celebrity, el cual podrás seguirlo a través de nuestra señal de Azteca UNO.

