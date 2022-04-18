MasterChef Junior: Estos son los mejores memes del domingo sin eliminación.

Los pequeños grandes cocineros de MasterChef Junior nuevamente salieron a la cocina más famosa de todo México a conquistarnos con su talento y sazón.

Este domingo estuvo lleno de muchas emociones y verdaderos retos para los cocineros, pues los sacaron de su círculo de confort, ya que los pusieron a trabajar con chocolate, lo que fue una gran prueba para los pequeños.

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El complicado momento de Renée

Los participantes tuvieron que hacer un huevo de pascua en diferentes etapas, en la primera de ella nuestra querida Renée tuvo muchos problemas para poder hacer los cascarones, ya que todos batallaron en ese paso, pero ella más.

Ante la complicada situación, Renée entró en una fuerte desesperación, pues ante los malos resultados que logró pensaba que ya tenía un pie fuera de la competencia. Al final, los chefs le dijeron que no todos estaban mal, pero que podían mejorar.

La visita inesperada de los expertos

Para la siguiente etapa, los chefs tuvieron el apoyo de exparticipantes para poder trabajar en el relleno de los huevos de pascua. Donde vimos caras muy conocidas y queridas por los millones de fans.

Aquí el mejor relleno que les valió subir al balcón fue la terna formada por Alan, América y Itzel Paniagua. Lo mismo pasó en el siguiente paso con el equipo conformado por Germán, Naty y Gina.

El reto final para los chefs

Para el reto final, los integrantes de MasterChef Junior tuvieron que hacer un reto vegetariano, donde Fabio tuvo una muy mala noche al entregar un plato crudo, lo que lo puso con un pie fuera de la competencia.

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Sin embargo, al final los jueces tomaron la decisión de que no tuviéramos un eliminado este fin de semana, para que los pequeños chefs puedan seguir aprendiendo.

Fabio no se vaaaa aaaa aaaaaaaa gracias Dios gracias vida. FELICES PASCUAS 😭😫❤❤ #MasterChefJunior pic.twitter.com/YgDtIbQc6k — Karen (@KarenCo01181786) April 18, 2022