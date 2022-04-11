Sara tuvo una mala noche y fue eliminada de MasterChef Junior.

Nuestros queridos participantes de MasterChef Junior tuvieron una vista sumamente especial en la cocina más famosa de México, pues el querido Roy los estuvo acompañando en sus primeros retos.

Con una dinámica espacial, los pequeños cocineros entregaron todo para permanecer una semana más demostrando sus grandes talentos en las artes culinarias, siendo una noche llena de muchas sorpresas para los niños.

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Un reto en equipo que creó polémica

El primer reto para los pequeños cocineros fue poder elegir a los capitanes de los equipos, para lo que hicieron una croqueta, siendo los ganadores Carlos y Sara, esta última quien no tenía ganas de ser capitana.

En la mitad del reto tuvieron que mandar a uno de sus elementos al otro equipo, por lo que Zoe y Renée fueron intercambiadas, lo que fue el primer gran golpe para Zoe, quien prometió que se iba a vengar de Carlos.

Sin embargo, las cosas no terminaron en eso, pues Sara le negó la posibilidad de elegir su proteína a cocinar para el siguiente reto, lo que causó una fuerte polémica.

Sara falla y es la eliminada de MasterChef Junior

La estrategia de Sara no funcionó, aunque le advirtieron que su papa estaba cruda, la mandaron de forma directa al reto de eliminación. Alan realizó una excelente birria que le valió subir al balcón.

Zoe, quien tuvo una fuerte polémica terminó en llanto, pues aunque su platillo fue muy bueno, no le bastó para evitar el reto de eliminación.

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Al final, la pequeña Sara se quedó con un gran coraje, ya que toda su estrategia para la noche no le funcionó y terminó siendo la eliminada de MasterChef Junior, ya que no logró superar el reto de hacer su sándwich desde cero.

