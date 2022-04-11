MasterChef Junior: Los mejores memes de esta noche.

Los cocineros más chiquitos volvieron a conquistar la cocina más famosa de México en MasterChef Junior, donde vivieron un domingo lleno de muchas emociones, pues tuvieron a un visitante sumamente querido por todos los fans: Roy.

Los participantes tuvieron una temática espacial, por lo que Roy llegó con un hermoso disfraz que sorprendió a todos.

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Ya en la parte de la sazón, primero tuvieron que hacer una pequeña croqueta para poder definir quién sería el capitán de cada equipo, siendo los ganadores Carlos y Sara. Aunque Fabio terminó primero, su platillo no tenía sal.

Sin duda, el gran reto fue para la pequeña Sara, a quien no le gusta mucho tomar el papel de líder, pero al final lo hizo sumamente bien, aunque su equipo terminó derrotado y en el duelo claro para conocer al eliminado de MasterChef Junior.

La polémica llegó cuando tuvieron que hacer el cambio del equipo y Zoe se llevó la peor parte, pues la sacaron del equipo rojo y la pasaron al azul, por lo que tuvo que ir al reto de eliminación, donde Sara la dejó hasta el final sin la posibilidad de elegir la proteína que quería cocinar.

Los mejores memes de MasterChef Junior

La visita de Roy nuevamente causó que las redes sociales explotaron con los mejores memes, pues los fans todavía no olvidan su memorable participación, aunque ahora lo compararon en su ternura y personalidad con Naty, quien se ha robado el corazón de todos.

Otro de los momentos clave de este domingo en MasterChef Junior fue cuando recibieron a sus comensales, pues eran científicos mexicanos, lo que sin duda dejó sin palabras a los pequeños cocineros.

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Por eso, a continuación, te dejamos los mejores memes de MasterChef Junior en su nuevo horario de los domingos.