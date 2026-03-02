¿Claudia Lizaldi continuará como conductora de MasterChef 24/7?

La expectativa por la nueva edición de MasterChef México 24/7 crece día a día debido a su nuevo formato, pero también uno de los temas que ha generado controversia es quién estará al frente del reality culinario por lo que en las últimas horas ha comenzado a sonar con fuerza es el nombre de Claudia Lizaldi. Sin embargo, hasta el momento la producción no ha hecho un anuncio oficial que confirme el retorno de la conductora a la cocina más famosa de México.

¿Por qué suena con fuerza el regreso de Claudia Lizaldi a MasterChef México 24/7?

Aunque anteriormente se había especulado que Jimena Pérez “La Choco” podría ser la nueva conductora del reality, durante este fin de semana su nombre comenzó a desvanecerse y empezó a posicionarse el de Claudia Lizaldi como una de las cartas fuertes, esto debido a su participación en Venga la Alegría fin de semana.

Durante la transmisión de este sábado 28 de febrero del 2026 de Venga la Alegría fin de semana, la también actriz se presentó en el programa y durante una dinámica que tuvo a lado de Ferka donde tenía que contestar algunas “preguntas fuego” las cuales fueron enfocadas a MasterChef, vida profesional y personal el publicó comenzó a especular que esta podría ser una señal que Lizaldi sea la encargada de conducir esta versión del formato que transmitirá contenido continuo para los fans.

Asimismo, lo que reforzaría esta teoría de los fans es cuando concluyó la dinámica y la conductora del matutino se despidió de Lizaldi y le mencionó que la "obviamente te vamos a ver gloriosa en MasterChef", como lo mencionamos anteriormente, aún su nombre no ha sido confirmado pero el público comienza a verla como la posible conductora.

Claudia Lizaldi responde sin filtro a las preguntas fuego de Venga la Alegría fin de semana

¿Cómo ha sido la participación de Claudia Lizaldi como conductora en MasterChef México?

Claudia Lizaldi llegó al reality a conducir MasterChef Celebrity 2023, con su llegada se marcó una nueva etapa para el programa ya que aportó un estilo muy cercano al público y una conexión inmediata con los participantes.

Asimismo, se mantuvo al frente de MasterChef Celebrity 2024 y MasterChef Celebrity Generaciones 2025. Ahora, ante la llegada de MasterChef 24/7 México 2026, su nombre vuelve a sonar con fuerza para regresar por cuarta ocasión a la cocina más famosa de México. ¿Será ella quien lleve la batuta en esta nueva etapa? Por ahora, solo queda esperar el anuncio oficial.