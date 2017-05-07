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¿Cómo sería el vestido de XV años de las participantes de MasterChef Junior?

En la cocina más famosa de México no nos quisimos quedar fuera de la celebración

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Escrito por: Azteca

Este domingo disfrutaremos del noveno capítulo de MasterChef Junior donde los participantes se enfrentarán a un importante reto de campo… ¡una fiesta de XV años! en la cual cocinaran para todos los invitados. 👏    

                     

Celebración en la que además era imposible no imaginarnos cómo se verían Marivel, Michelle, Nicole, María Sabina y Rebekah en sus XV primaveras. ¿No? 

                 

Y como nosotros no nos queríamos quedar fuera de la celebración esta ocasión convertimos a las participantes de la cocina más famosa de México en unas lindas quinceañeras y este fue el resultado:

   

    

marivel
marivel

   

         

nicole
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sabina
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rebeka
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michelle
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A ti... ¿Cuál te gustó más?, ¡Cuéntanos! 

😍🎉💅

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