¿Cómo sería el vestido de XV años de las participantes de MasterChef Junior?

Este domingo disfrutaremos del noveno capítulo de MasterChef Junior donde los participantes se enfrentarán a un importante reto de campo… ¡una fiesta de XV años! en la cual cocinaran para todos los invitados. 👏

Celebración en la que además era imposible no imaginarnos cómo se verían Marivel, Michelle, Nicole, María Sabina y Rebekah en sus XV primaveras. ¿No?

Y como nosotros no nos queríamos quedar fuera de la celebración esta ocasión convertimos a las participantes de la cocina más famosa de México en unas lindas quinceañeras y este fue el resultado:

marivel

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