¿Cómo sería el vestido de XV años de las participantes de MasterChef Junior?
En la cocina más famosa de México no nos quisimos quedar fuera de la celebración
Este domingo disfrutaremos del noveno capítulo de MasterChef Junior donde los participantes se enfrentarán a un importante reto de campo… ¡una fiesta de XV años! en la cual cocinaran para todos los invitados. 👏
Celebración en la que además era imposible no imaginarnos cómo se verían Marivel, Michelle, Nicole, María Sabina y Rebekah en sus XV primaveras. ¿No?
Y como nosotros no nos queríamos quedar fuera de la celebración esta ocasión convertimos a las participantes de la cocina más famosa de México en unas lindas quinceañeras y este fue el resultado:
A ti... ¿Cuál te gustó más?, ¡Cuéntanos!
😍🎉💅