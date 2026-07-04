“Te leímos antes": Las “Guapas del barrio” encaran a Lancer tras haber “congelado” a Camila en MasterChef 24/7

Unos de los momentos más emocionantes de la gala de salvación de MasterChef 24/7 del 3 de julio fueron protagonizados por Lancer y es que, como ganador del reto express de ese día, podía "congelar" a un compañero en cada reto durante cinco minutos, por lo que escogió solamente a Julio y Camila, hecho que provocó que la cocinera encarara a su compañero junto a las "Guapas del barrio".

De regreso al Mundo MasterChef, y mientras Camila maquillaba a Jazmín en el baño, las "Guapas del barrio" confrontaron a Lancer, quien llegó al lugar, ya que le dijeron que "lo leyeron antes" de que "congelara" a la cocinera.

Cabe recordar que la participante anticipó la decisión de su compañero y emplató su propuesta con tiempo, por lo que pudo presentar su platillo para conseguir una calificación, a diferencia de Julio.

Ixdit le aseguró que las "Guapas del barrio" sí se cuidan entre ellas, no como las "Divas" y cuando Camila le preguntó la razón del sabotaje, Lancer afirmó que "no sabía en dónde ocuparlo" y que la cocinera terminaría inminentemente con un delantal negro. Además, apuntó que los otros competidores eran muy fuertes y que no consideró a Claudia debido a que ella se autosaboteó al olvidar la proteína en el segundo reto.

Camila puso en evidencia que si los otros competidores eran tan fuertes como dijo, Lancer debió haber usado el sabotaje en ellos, mientras que Ixdit le cuestionó la razón de no castigar a nadie en el tercer reto cuando podía hacerlo.

Lancer aseguró que en realidad no quería aplicar un sabotaje; sin embargo, las cocineras le recordaron que, si no lo deseaba, podía no imponer el castigo y que realmente disfrutó poner en desventaja a Camila.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al octavo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Diego, Emmanuel, Flor, Jazmín, Michelle, Luis, Camila, Carmen, Lancer y Claudia; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito (a excepción de Flor) en el siguiente enlace para salvarlo de la eliminación del 5 de julio.

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