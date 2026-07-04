“No hay relación": Ixdit aclara su vínculo con Emmanuel en MasterChef 24/7

La gala de salvación vivió momentos dramáticos debido a que fue la última oportunidad de seis cocineros de MasterChef 24/7 para subir al balcón y evitar el domingo de eliminación del reality show; sin embargo, la polémica se mantuvo presente y es que unas imágenes dieron cuenta del estado del vínculo entre Ixdit y Emmanuel, por lo que la participante buscó aclarar la controversia de regreso al Mundo MasterChef.

Después de la gala, Ixdit se valió de las cámaras para confirmar que desde su ingreso a MasterChef 24/7 buscó tener una cama de abajo de las literas y que solamente Ramahá y Emmanuel le ofrecieron el lugar, por lo que durmió con el cocinero que actualmente porta un delantal negro, pero que "no existe una relación estable" y que, de hecho, "no hay relación".

En cuanto al hecho de que tapan las camas, la cocinera explicó que lo hace para cubrirse de las luces de las habitaciones y para evitar a los compañeros que conviven en el lugar durante las noches mientras está descansando. Además, también sentenció que no se está despidiendo de Emmanuel porque tiene la certeza de que le echará ganas el domingo 5 de julio para permanecer en la competencia.

Cabe recordar que antes de la gala, Ramahá buscó profundizar en la relación de Ixdit y Emmanuel durante una conversación casual en el baño, pero la cocinera salvada de esta semana no ofreció una respuesta concluyente.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al octavo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Diego, Emmanuel, Flor, Jazmín, Michelle, Luis, Camila, Carmen, Lancer y Claudia; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito (a excepción de Flor) en el siguiente enlace para salvarlo de la eliminación del 5 de julio.

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