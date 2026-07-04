¿Cómo y dónde votar en MasterChef 24/7 para salvar a tu Cocinero del Reto de Eliminación este domingo 05 de julio?

La séptima semana está terminando a por definirse en MasterChef 24/7 pues ya estando a poco de una nueva Gala de Eliminación, todo podría pasar y es que en estos días ya conocimos a los Cocineros que se han salvado y también a quienes tiene Delantal Negro y corren el riesgo de abandonar la competición.

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Recuerda que tú tienes el poder de decidir en MasterChef 24/7, por ello se han abierto votaciones para que elijas qué cocinero quieres que suba al Balcón de la Salvación y no juegue su destino dentro del reality este domingo de Eliminación donde hasta el mínimo error podría costar muy caro.

¿Cómo y dónde votar en MasterChef 24/7?

Si quieres decidir el destino de tu Cocinero o Cocinera favoritos es muy sencillo, pues tienes tres maneras de hacerlo:

La primera es escaneando el código QR que aparece durante la transmisión en vivo del programa, donde automáticamente se te dirigirá al apartado de votaciones.

Otra opción para votar es entrando al sitio oficial de Azteca UNO; enseguida encontrarás la sección de MasterChef 24/7, una vez haciendo clic, encontrarás el apartado de VOTA y ahí podrás encontrar a todos los Cocineros elegibles.

La tercera opción es através de la app de TV Azteca En Vivo; la cuál está disponible para celulares con sistema operativo iOS y Android.

Votar dentro de MasterChef 24/7 es muy fácil y rápido, por lo que no debes dudar para salvar a tu participante favorito; sobre todo, tomando en cuenta que cuentas con 10 votos y puedes conseguir 10 votos extra de manera inmediata.

¿Por quiénes puedo votar en MasterChef 24/7?

En esta semana hemos tenido algunos participantes que afortunadamente han subido al Balcón de la Salvación por mérito propio debido a la victoria conseguida en la Batalla por Equipos que tuvo a Ramahá como Capitán, quien eligió a Daniela Parra e Ixdit para subir con él.

Además el público eligió a Antrax para que se salvara esta semana y finalmente, Nora con el poder de Pin del Chef decidió que Flor no puede ser salvada por su público, siendo que esta únicamente se podrá defender a través de su habilidad en la cocina y que justamente perdió su duelo vs. Claudia, dejando que desear.

