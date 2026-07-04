MasterChef 24/7: Las telas ideales para cocinar en verano para estar fresca y evitar que se impregnen los aromas

Preparar los alimentos en cocinas de alto rendimiento como MasterChef 24/7 durante los meses de verano es una prueba de fuego que sube de nivel, pues con el movimiento constante, el vapor as y el calor implacable de las hornillas, la cocina puede transformarse en un auténtico sauna.

Por ello, la elección del tejido de la ropa no es una cuestión estética, sino una herramienta técnica vital para garantizar el rendimiento, mantener la frescura y, sobre todo, evitar que las fibras absorban los intensos aromas del adobo, la grasa o el humo.

¿Cuáles son las mejores telas para cocina?

Los expertos en uniformes de cocina profesional de Azules de Vergara señalan que un textil de baja calidad en la cocina se desgasta rápido y sabotea el rendimiento del cocinero. Una prenda ideal para el verano debe ser transpirable, flexible ante el movimiento diario, resistente a lavados intensos y fácil de desmanchar.

Por ello, el algodón 100% se mantiene como el rey del confort, al ser una fibra natural y suave, no irrita la piel y ofrece transpiración inigualable gracias a que absorbe el sudor de inmediato y permite su evaporación con el aire. Su gran contra es que absorbe con facilidad los aceites del ambiente, se arruga rápido y puede encogerse al lavarse a altas temperaturas.

En el extremo opuesto está el poliéster, un tejido sintético my resistente que no se arruga y se seca en minutos, ideal para cocinas de alto volumen, aunque es mucho menos transpirable y puede retener la humedad del cuerpo en días muy cálidos.

Las mejores telas para cocinar y evitar aromasPara las exigencias de la alta cocina actual, la mezcla de algodón y poliéster (usualmente en proporción 35/65) se ha convertido en la favorita. Ofrece un equilibrio impecable: la ligereza del algodón permite que el cuerpo respire y libere los olores del sudor, mientras que el poliéster aporta una barrera que impide que los jugos de la comida penetren profundamente en el hilo.