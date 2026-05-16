Ale Hervi, la influencer de los 100 pasteles, se despide de MasterChef 24/7: “Lo dimos todo”

Ale Hervi, una de las 13 influencers que participó en la experiencia MasterChef 24/7 con TikTok, se despidió del reto luego de no ser la elegida por el público para convertirse en el primer cocinero confirmado de la temporada 2026. La creadora de contenido, que ha ganado fama por su reto de hacer 100 pasteles para encontrar el perfecto para el día de su boda, le dejó un mensaje a sus seguidores.

La "Chefcita en CDMX", como se describe en su perfil de Instagram, ha ganado popularidad en las redes sociales por sus recetas de postres, pasteles y cocina en general. En TikTok suma 3,8 millones de fans, sin quedarse atrás en otras plataformas, en las que acumula cientos de miles de seguidores.

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Ale Hervi se despide de MasterChef 24/7

En sus historias de Instagram, Ale Hervi compartió una fotografía en la que se le ve en las instalaciones del Mundo de MasterChef 24/7, la imagen la acompañó con la frase: "Muchas gracias por todo su apoyo! Lo dimos todo!". Así, la influencer se despide del reto y de la oportunidad de covertirse en una de las cocineras que buscará coronarse con el trofeo.

Durante la experiencia, la creadora de contenido se mostró participatiba y ganó, junto a Susy Mouriz, el reto de la "Maestra del fuego" Isabel Carvajal, al elaborar unos chilaquiles que dejaron con muy buen sabor de boca a la chef y a sus compañeras.

La influencer agradeció el apoyo de sus fans en MasterChef 24/7|@ale.hervi

Luego de la experiencia, la influencer regresará a su reto personal, elaborar 100 pasteles cada día para encontrar el ideal para su boda. Hasta el momento, Hervi ha hecho 15 recetas distintas, por lo que le queda un largo desafío por cumplir.

¿Cuándo empieza MasterChef 24/7 2026 y dónde verlo?

El estreno de MasterChef 24/7 inicia el próximo domingo 17 de mayo a las 08:00 p.m. por la señal de Azteca UNO. La transmisión 24/7 estará disponible en Disney+ y en TV Azteca en VIVO, mientras que los momentos más destacados se podrán seguir en las redes sociales y la página oficial del reality.

En esta temporada regresan los chefs: Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera. Como conductora Claudia Lizaldi volverá para apoyar a los concursantes, mientras que los host digital serán Leslie Gallardo y Antonio Betancourt. Las clases correrán a cargo de Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar, quienes serán los nuevos "Maestros del fuego".