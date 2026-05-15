Julio Vázquez, primer participante confirmado de MasterChef 24/7, sorprende con receta botanera viral

Julio Vázquez es el primer participante confirmado de MasterChef 24/7. El creador de contenido se ganó un lugar en la competencia gracias a las votaciones del público y ahora defenderá su lugar con el objetivo de llegar a la final del reality de cocina. El influencer ha ganado popularidad por sus videos de gastronomía y mixología, y esta receta botanera se hizo viral y alcanza millones de vistas y miles de "likes".

Este viernes, previo al gran estreno de MasterChef México 2026, el creador de contenido fue elegido con el apoyo del público y sus seguidores; en TikTok suma 3,7 millones de fans, en Instagram casi llega a los 700 mil y en Facebook supera los 791 mil.

Julio Vázquez se puso súper contento con su triunfo. |ESPECIAL/TV AZTECA

Al estilo de un MasterChef: La receta de Julio Vázquez para un viernes botanero

El ganador de la experiencia MasterChef 24/7 y TikTok compartió con sus millones de seguidores en redes sociales una receta perfecta para un viernes botanero, un día con amigos, de juegos de mesa o fútbol. La preparación incluye también una refrescante bebida para los días de calor.

Aunque el video fue publicado en hace unas semanas, sigue sumando vistas y actualmente suma 1,7 millones en Tiktok; también tiene 122 "Me gusta" y cientos de comentarios positivos. Aquí te decimos los ingredientes y como prepararla.

Para la botana:



Papas fritas

Carne seca

Aceitunas

Salchicha coctelera

Queso en cubitos

Salsas negras

Salsa picante

Vinagre (al gusto)

Chile en polvo

En un bowl se mezclan todos los ingredientes con ayuda de una palita de madera o plástico. Las salsas negras, la salsa picante, el vinagre y el chile en polvo se agregan al gusto.

Para la bebida:



Chamoy

Chile en polvo

Hielo

Jugo de limón

Uvas

Sandía

Piña

Naranja

Sal de grano

Agua mineral

Banderilla de tamarindo

En un vaso de litro se vierte el chamoy y el chile en polvo. Se agrega hielo escarchado, las frutas, un poco de sal y el agua mineral. Para decorar y tomar la bebida, la banderilla de tamarindo con chile.

¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?

El estreno de MasterChef México 2026 en su formato 24/7 inicia el domingo 17 de mayo a las 08:00 p.m. por la señal de Azteca UNO. La transmisión estará disponible en Disney+ y en TV Azteca en VIVO, mientras que los momentos más destacados se podrán seguir en las redes sociales y la página oficial del reality.