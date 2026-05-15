Julio Vázquez, primer participante confirmado de MasterChef 24/7, sorprende con receta botanera viral
El ganador de la experiencia MasterChef y TikTok conquistó las redes sociales con este antojito de media noche
Julio Vázquez es el primer participante confirmado de MasterChef 24/7. El creador de contenido se ganó un lugar en la competencia gracias a las votaciones del público y ahora defenderá su lugar con el objetivo de llegar a la final del reality de cocina. El influencer ha ganado popularidad por sus videos de gastronomía y mixología, y esta receta botanera se hizo viral y alcanza millones de vistas y miles de "likes".
Este viernes, previo al gran estreno de MasterChef México 2026, el creador de contenido fue elegido con el apoyo del público y sus seguidores; en TikTok suma 3,7 millones de fans, en Instagram casi llega a los 700 mil y en Facebook supera los 791 mil.
Al estilo de un MasterChef: La receta de Julio Vázquez para un viernes botanero
El ganador de la experiencia MasterChef 24/7 y TikTok compartió con sus millones de seguidores en redes sociales una receta perfecta para un viernes botanero, un día con amigos, de juegos de mesa o fútbol. La preparación incluye también una refrescante bebida para los días de calor.
Aunque el video fue publicado en hace unas semanas, sigue sumando vistas y actualmente suma 1,7 millones en Tiktok; también tiene 122 "Me gusta" y cientos de comentarios positivos. Aquí te decimos los ingredientes y como prepararla.
Para la botana:
- Papas fritas
- Carne seca
- Aceitunas
- Salchicha coctelera
- Queso en cubitos
- Salsas negras
- Salsa picante
- Vinagre (al gusto)
- Chile en polvo
En un bowl se mezclan todos los ingredientes con ayuda de una palita de madera o plástico. Las salsas negras, la salsa picante, el vinagre y el chile en polvo se agregan al gusto.
Para la bebida:
- Chamoy
- Chile en polvo
- Hielo
- Jugo de limón
- Uvas
- Sandía
- Piña
- Naranja
- Sal de grano
- Agua mineral
- Banderilla de tamarindo
En un vaso de litro se vierte el chamoy y el chile en polvo. Se agrega hielo escarchado, las frutas, un poco de sal y el agua mineral. Para decorar y tomar la bebida, la banderilla de tamarindo con chile.
¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?
El estreno de MasterChef México 2026 en su formato 24/7 inicia el domingo 17 de mayo a las 08:00 p.m. por la señal de Azteca UNO. La transmisión estará disponible en Disney+ y en TV Azteca en VIVO, mientras que los momentos más destacados se podrán seguir en las redes sociales y la página oficial del reality.