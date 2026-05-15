Cecia Loaiza “evalúa” su desempeño durante el reto en TikTok de MasterChef 24/7

Una vez terminado el reto de TikTok para los creadores de contenido que vivieron un día entero en las instalaciones del Mundo de MasterChef 24/7, comenzaron a aparecer las reacciones de los influencers sobre su experiencia y una de las que hizo especial énfasis en su desempeño fue Cecia Loaiza, quien se sinceró en su cuenta de Instagram sobre cómo le fue al interior de la cocina más famosa de México.

Cecia se sincera sobre sus creaciones gastronómicas

La creadora de contenido se valió de sus stories de Instagram para compartir un breve video en el que se muestra a ella misma probando comida de un contenedor y mostrando disgusto por el resultado. Cabe señalar que el clip está acompañado por los mensajes: "Cuando me tocó probar lo que hice en Master Chef" y "Si fui".

Sumado a la autocrítica de la influencer con 2.9 millones de seguidores en la red social en cuestión, cabe señalar que fue una de las participantes más populares del reto debido, en buena medida, a la broma que le jugó a su compañera Ale Castellanos justo antes de la caída de Marlife, quien se lesionó su pie derecho durante la noche de ayer.

Este mismo día se reveló que Julio Vázquez fue el gran vencedor del reto en TikTok, por lo que se convirtió oficialmente en el primer participante del reality show que dará inicio este próximo domingo.

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¿Cuándo inicia MasterChef 24/7?

La ambiciosa evolución del popular reality show comenzará este domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO y podrás seguir todo lo que ocurra al interior de la cocina más famosa de México en Disney+ y todas nuestras redes sociales.