Antrax es víctima del sabotaje por segunda semana consecutiva

Si bien Arturo, como actual portador del poder del Pin, había obligado a Diego y Emmanuel a cocinar lenguado completamente esposados de manos en la primera parte del reto de esta noche, el cocinero tuvo que repetir la encomienda para sabotear a otro par de compañeros. ¿Quiénes fueron las nuevas víctimas? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Julio y Antrax cocinan esposados

Luego de que los paladares más exigentes de México eligieran a Claudia como ganadora del primer reto y se convirtiera automáticamente en capitana de uno de los equipos que se disputarán la batalla el día de mañana, Arturo escogió a Julio y Antrax como los cocineros que tendrían que cocinar cola de langosta completamente esposados.

Cabe recordar que Arturo fue uno de los cocineros en ser víctima del temido sabotaje la semana pasada luego de que fuera elegido por Javier "La chuleta metalera", el primer eliminado de MasterChef 24/7, para que cocinara con guantes de box.

Por otro lado, Antrax fue víctima del sabotaje por segunda semana consecutiva en el reality show y es que también fue uno de los participantes que cocinaron con los guantes de box señalados anteriormente.

El portador del Pin les había adelantado a sus compañeros que las decisiones en torno a los beneficios de la insignia estarían vinculados directamente con su desempeño al interior del Mundo MasterChef 24/7. ¿Será que Arturo buscó castigarlos por algún problema ocurrido en la cocina más famosa de México o solamente es parte de su estrategia?

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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