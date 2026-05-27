¡Atados de manos! Arturo aplica sabotaje y obliga a Diego y Emmanuel a cocinar esposados

El poder del Pin vuelve a causar controversia en la cocina más famosa de México, pues Arturo aplicó un sabotaje a un par de compañeros a petición de Claudia Lizaldi en la gala de beneficio o castigo de esta noche. ¿Quiénes fueron los cocineros afectados? Te invitamos a conocerlo a continuación.

Diego y Emmanuel cocinan esposados

Luego de la polémica ocasionada por los comentarios emitidos por Carmen sobre la logística del reto de la caja misteriosa de ayer y la entrega de las tarjetas de ventaja a Flor tras conseguir el mayor número de votos del público, Claudia Lizaldi le pidió a Arturo que pasara al frente para pedirle que eligiera a los dos cocineros que recibirían un sabotaje para el desafío.

El portador del Pin no tardó tanto tiempo en decidir que Diego y Emmanuel fueran los participantes en ser esposados para la cocinada de lenguado de esta noche.

Cabe recordar que Arturo fue uno de los concursantes en ser víctima de un sabotaje la semana pasada luego de que fuera elegido por Javier "La chuleta metalera", el primer eliminado del reality show, para que cocinara con guantes de box y que el actual portador del Pin había anticipado que las decisiones en torno a los beneficios de la insignia estarían vinculados con el desempeño de sus compañeros al interior del Mundo MasterChef 24/7.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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