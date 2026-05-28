Antrax reacciona a la petición del Chef Poncho de tomarse la cocina con seriedad: “Me dijo Don Juan”

Durante la intensa batalla por equipos de esta noche, también hubo espacio para recordar algunas de las situaciones más polémicas que se han presentado en MasterChef 24/7 y en esta ocasión, las notas románticas que ha recibido Antrax en el reality show se robaron los reflectores.

El Chef Poncho Cadena le pide a Antrax que no se distraiga

Durante la preparación de la propuesta del equipo amarillo, el cual estaba liderado por Flor, quien recibió el mayor número de votos por parte del público en la gala de beneficio o castigo de ayer, el Chef Poncho Cadena se acercó a revisar los preparativos de los platillos luego de ser testigo de las imágenes sobre las notas románticas que ha recibido Antrax al interior del Mundo MasterChef 24/7.

El chef afirmó que el cocinero anda de "Don Juan" y reconoció que ha cocinado con guantes de box y esposas, luego de ser víctima del sabotaje por segunda semana consecutiva, para posteriormente hacerle un comentario "personal".

Poncho aseguró que le gusta la personalidad metódica de Antrax y le hizo saber que esperaba que le fuera bien en el desafío de esta noche; sin embargo, apuntó que debían ponerle seriedad y es que todavía no "habían ganado absolutamente nada".

Luego de que Antrax y sus compañeros coincidieran con el chef, el cocinero le comentó a Jazmín que se sintió raro luego de que Poncho lo llamara "Don Juan".

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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