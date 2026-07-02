Luis confiesa cuál ha sido la emotivo razón por la que ha cocinado muy bien estos días en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El cocinero está con los sentimientos a flor de piel en MasterChef 24/7.
Durante el jueves de delantales negros, Luis no pudo contener las lágrimas al entregar su platillo, el cual estuvo inspirado en su abuela. Al regresar al Mundo MasterChef 24/7, compartió con sus compañeros el lazo tan fuerte que sigue manteniendo con ella, y cómo se ha convertido en un motor para cumplir sus sueños.