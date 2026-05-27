Gracias al voto del público, Flor consigue las tarjetas de ventaja

Los cocineros están haciendo todo lo posible por conseguir el mayor número de ventajas para asegurar su permanencia en MasterChef 24/7 y en esta ocasión, uno de los 21 participantes restantes consiguió una nueva oportunidad para tomar la delantera en el reality show.

Flor consigue las tarjetas de ventaja

Durante el preshow de MasterChef 24/7 de esta noche, los conductores digitales Antonio Betancourt y Leslie Gallardo revelaron en exclusiva que Flor fue la cocinera que consiguió el mayor porcentaje de votos del público, con un 25 por ciento, por lo que se hizo acreedora a las tarjetas de ventaja que le permitirán valerse de la ayuda de los paladares más exigentes de México durante 10 minutos cada uno.

Cabe recordar que Daniela Parra fue la primera cocinera en conseguir la ventaja la semana pasada y usó un par de sus tarjetas durante los retos ocurridos en las galas.

Luego de la controversia ocasionada por los comentarios emitidos por Carmen y los detalles sobre el reto de beneficio o castigo, Claudia Lizaldi confirmó la noticia y le entregó las preciadas tarjetas a Flor. Cabe señalar que la conductora le pidió a la cocinera que las usara sabiamente.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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