¿Qué pasará hoy en MasterChef 24/7? Cómo se vivirá el programa este martes 26 de mayo

La segunda semana de MasterChef 24/7 ya comenzó y con ella llega nuevos retos. Hoy, martes 26 de mayo, se vivirá una noche de beneficio o castigo. Recordemos que el pasado martes Julio, el pasado acreedro del "pin del chef" debió elegir a dos participantes que debieron cocinar con guantes de box, lo que indica que en la competencia de cocina todo puede suceder.

Ayer lunes, se definió al seleccionado para portar el "pin del chef". Arturo fue el elegido por sus compañeros, lo que significa que durante toda la semana tendrá la oportunidad de tomar decisiones importantes y estratégicas que influyan en la competencia y en sus compañeros.

Qué pasará este martes en MasterChef 24/7

Hoy es martes de beneficio o castigo y esta noche se decidirán los dos capitanes de la semana, quienes liderarán la próxima batalla por equipos el miércoles. Los ganadores deberán demostrar que son los mejores cocineros, con platillos que cumplan con todo lo que indican los chefs y jueces de la competencia: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso "Poncho" Cadena.

Además, habrá un tercer y último capitán, que será seleccionado por el público a través de las votaciones que se pueden realizar en el sitio oficial del reality.

La gran ventaja de ser capitán es no ir a reto de expulsión en MasterChef México 2026, así que este título garantiza una semana más en la competencia, por lo que los 21 cocineros que siguen en la competencia deberán elaborar su mejor plato y convencer a los chefs con una combinación de sabor y presentación.

Este martes, también se realizarán dinámicas de "premio" y "castigo", que definirán la suerte de cada uno de los aspirantes de la primera edición del formato MasterChef 24/7.

Dónde ver que pasará hoy en MasterChef México 2026

La transmisión de este martes comenzará a las 08:30 por la señal de Azteca UNO. Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, se deben seguir la redes sociales oficiales y las transmisiones en vivo del reality en Disney+.