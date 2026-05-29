“Me hace sentir viva cuando estamos en las galas": Camila se pone sentimental al recordar su vida afuera de MasterChef 24/7

A casi dos semanas del inicio de MasterChef 24/7, los cocineros comienzan a acostumbrarse al hecho de no poder interactuar con sus seres queridos; sin embargo, no dejan de sentirse nostálgicos en ciertos momentos, como el caso de Daniela Parra, quien luego de ser salvada por el público en la batalla por equipos de ayer, se abrió con Pablo sobre la situación que atraviesa su papá y en esta ocasión, fue el turno de Camila, quien tuvo un momento emotivo con Flor.

A minutos de salir a la gala en la que conoceríamos a los cocineros que portarán los indeseables mandiles negros de esta semana, Camila y Flor compartieron su nostalgia al preguntarse cómo seguirían sus familias y amigos con sus vidas con ellas encerradas en el reality show.

Camila afirmó que aunque la competencia la hace "sentir viva", a pesar de los nervios, MasterChef 24/7 la ha hecho valorar más su libertad y a sus seres queridos, como su familia, su novio y sus mascotas.

Cabe apuntar que luego de que Jazmín se les uniera en la sala del Mundo MasterChef 24/7, la cocinera se armó de valor y se valió de las cámaras para pedirle matrimonio a su novio, el popular influencer Esen Alvarado y es que aseguró que sus dos años de relación le han probado que quiere pasar el resto de su vida con él. Al final de la propuesta, Camila bromeó con su pareja al pedirle que, si aceptaba casarse con ella, se lo hiciera saber por medio de un tuit.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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