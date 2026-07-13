Carmen descubre los mensajes de amor que Emmanuel le escribió a Ixdit en MasterChef 24/7: “Esa mirada llena de deseo” (VIDEO)
Las Divas encontraron una serie de mensajes que Emmanuel le dedicó a Ixdit en MasterChef 24/7
El drama y la intriga sacudieron los pasillos de MasterChef 24/7 cuando el grupo de “Las Divas”, liderado por Carmen, descubrió una serie de mensajes secretos. Las notas escritas en un colchón revelaron la fuerte atracción que Emmanuel siente por Ixdit, destacando frases explícitas como “esa mirada llena de deseo”.