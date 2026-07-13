“Yo no me veía derrotado": Emmanuel se sincera en MasterChef 24/7 sobre su participación este domingo de eliminación (VIDEO)
Emmanuel confesó cómo se sintió esta noche en MasterChef 24/7.
Tras un cardíaco domingo de eliminación en MasterChef 24/7, Emmanuel se sinceró al asegurar: “Yo no me veía derrotado”, defendiéndose de las críticas de los jueces sobre su actitud en las estaciones. El cocinero avanzó a la cuerda floja final junto a Camila, logrando salvarse gracias a su platillo de guajolote con mole. Aunque su preparación y postura recibieron llamados de atención por parte del jurado, la balanza se inclinó a su favor debido a que Camila cometió un error imperdonable: dejar la codorniz con una mala cocción, descuido técnico que le costó su expulsión definitiva.