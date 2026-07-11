“Que se vaya a su casa": Carmen explota contra Claudia tras rechazar un beneficio en MasterChef 24/7 (VIDEO)
A Carmen le molestó la actitud que tomó Claudia cuando la eligió para las prácticas, en especial porque no le avisó antes que no tenía ganas de ir.
Los problemas se hicieron presentes en MasterChef 24/7 desde muy temprano, pues Carmen tuvo que elegir a ocho cocineros para ir a las prácticas de cocina. Lo que ella no se esperaba, es que Claudia terminaría ofreciéndole su lugar a Flor, pues le dijo que no tenía ganas de ir. Este gesto hizo enojar a Carmen, que se quejó con Michelle de que no le avisara antes para ella organizar las cosas de diferente manera, en especial porque Camila ya le había pedido que la considerara y ella la ignoró por darle prioridad a “Las Divas”.