“Que se vaya a su casa": Carmen explota contra Claudia tras rechazar un beneficio en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Los problemas se hicieron presentes en MasterChef 24/7 desde muy temprano, pues Carmen tuvo que elegir a ocho cocineros para ir a las prácticas de cocina. Lo que ella no se esperaba, es que Claudia terminaría ofreciéndole su lugar a Flor, pues le dijo que no tenía ganas de ir. Este gesto hizo enojar a Carmen, que se quejó con Michelle de que no le avisara antes para ella organizar las cosas de diferente manera, en especial porque Camila ya le había pedido que la considerara y ella la ignoró por darle prioridad a “Las Divas”.