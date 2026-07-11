“Necesita relajarse": Carmen y Daniela hablan de las actitudes de Michelle en MasterChef 24/7

El estrés por el viernes de salvación hizo estragos entre los cocineros de MasterChef 24/7 y causó varios malentendido con las integrantes de "Las Divas". O al menos esta fue la percepción que tuvo Carmen al darse cuenta de que Michelle estaba molesta con ella por elegir que Luis la acompañara en el duelo de parejas, una decisión que le aseguró a Daniela, no tomó con el afán de afectarla sino que simplemente se le ocurrió en el momento.

Así lo compartió durante una charla a solas con Daniela, en donde Carmen confesó que se sintió muy presionada inmediatamente después de que usó su poder del Pin para hacer las parejas de la primera ronda en la cocina. Esto porque se percató de que "Michito", como la llaman de cariño, no estaba conforme con tener a Luis como aliado en la dinámica de la trivia.

"Yo estaba bien tensa, porque decía: 'donde no suba me va a estar diciendo de cosas'. Y yo sé que no me tiene que importar, pero ahí estaba de jeta. Sí estaba bien incómoda", explicó la polémica cocinera.

¿La decisión de Carmen de poner a Michelle con Luis fue estrategia o confusión? Las cocineras hablan de su actitud y enojo. 😡🫵🏻🍽️#MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣⁣

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Daniela admite con Carmen que hay veces que se siente "atacada" por Michelle en MasterChef 24/7

En esta conversación, las participantes coincidieron en que Michelle tiene ciertas actitudes que no les agradan, en especial cuando toma posturas en contra de todos y hace que lo perciban como si fuera un ataque en su contra. Por lo que Carmen le agradeció a Daniela que tuviera esta confianza con ella, pues considera que en una amistad es importante tener conversaciones incómodas para que todo marche bien.

"Michito me la hizo, tú dime si también te has sentido atacada personalmente por Michito Malacara. Está loca, necesita relajarse. O no, que no se relaje, pero que no esté ca**do", sentenció la cocinera tijuanense, que es la actual portadora del Pin y lleva días tomando decisiones estratégicas para tratar de poner de cabeza al grupo de "Las guapas del barrio", quienes quedaron con mandil negro y están en riesgo por el domingo de eliminación de MasterChef 24/7 el 12 de julio.