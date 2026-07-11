Carmen sigue su estrategia en MasterChef 24/7 y elige a los cocineros para las practicas: así quedaron los grupos
La cocinera no quiere desperdiciar ni uno solo de los beneficios que tiene el Pin y armó los equipos para que practiquen sus recetas en la Dark Kitchen.
Luego de la tensión que inundó el ambiente de MasterChef 24/7 tras definir a los participantes en riesgo de eliminación, Carmen recibió instrucciones para seleccionar a los compañeros que podrían ingresar a las prácticas sabatinas. El cupo era solo de ocho lugares, pero la cocinera no quiso llevar a todos los delantales negros, sino que dejó fuera a Ixdit, Emmanuel, Camila y Flor.