Carmen, Pablo y Diego le componen una canción a Ramahá en MasterChef 24/7: ¿de qué trata? (VIDEO)

Previo a la gala de esta noche de viernes de salvación, los cocineros de MasterChef 24/7 se preparan para darlo todo y dejar el estrés fuera de las estaciones del foro. En ese sentido, Diego y Pablo le contaron a Carmen que le compusieron una nueva canción a Ramahá, y la creadora de contenido no dudó en aportar su granito de arena a la creación. ¿Qué te parece?

